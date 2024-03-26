Ali Karakuş kimdir? CHP Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı ise Ali Karakuş. Ali Karakuş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ KARAKUŞ KİMDİR?

Ali Karakuş, 1982 yılında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çarmuzu Mahallesinde doğmuş ve evli olarak üç çocuk babasıdır. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Karakuş, aynı zamanda sigortacılık sektöründe de faaliyet göstermektedir. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Karakuş, aynı zamanda İletişim Fakültesi'nde dördüncü sınıf öğrencisidir.

Geçmişe dayalı siyasi bir geçmişi olan Karakuş, bir dönem AK Parti'de faaliyet gösterdikten sonra Türkiye Değişim Partisi'ne geçiş yapmıştır. Yaklaşık dört ay önce CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Karakuş, şu anda Battalgazi Belediye Başkan Adayı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.