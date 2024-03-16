Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli?
Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Hassa Belediye Başkan adayı olan Ali Karakaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Karakaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ KARAKAYA KİMDİR?
Ali Karakaya, Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Hassa Belediye Başkan adayı Ali Karakaya emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.