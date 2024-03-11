Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?
Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Ali Gülen'in hayatı merak ediliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı ise Ali Gülen oldu. Peki, Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?
ALİ GÜLEN KİMDİR?
- Ali Gülen, 1957 yılında Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde doğdu.
- Siyasete köy muhtarı olarak adım atan Gülen, 1989 yılında köy muhtarı seçildi. Daha sonra iki dönem boyunca bu görevi başarıyla sürdürdü.
- Doğruyol Partisi'nden bir dönem belediye başkanlığı yapmış ve üç dönem boyunca da AK Parti ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
- Halen Gündoğmuş Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.