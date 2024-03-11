Üye Girişi
Haberler

Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Ali Gülen'in hayatı merak ediliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı ise Ali Gülen oldu. Peki, Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?

ALİ GÜLEN KİMDİR?

  • Ali Gülen, 1957 yılında Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde doğdu.
  • Siyasete köy muhtarı olarak adım atan Gülen, 1989 yılında köy muhtarı seçildi. Daha sonra iki dönem boyunca bu görevi başarıyla sürdürdü.
  • Doğruyol Partisi'nden bir dönem belediye başkanlığı yapmış ve üç dönem boyunca da AK Parti ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
  • Halen Gündoğmuş Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine devam etmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli? İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli? Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli? Halit Özkarataşlıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlıoğlu kaç yaşında, nereli? Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli? Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli? Lokman Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Lokman Çelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title