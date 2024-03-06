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Ali Ertuğrul Aybey kimdir? Memleket Partisi Van Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybey kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Van Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybey kaç yaşında, nereli? Ali Ertuğrul Aybey, Memleket Partisi tarafından Van Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Aybey hakkında merak edilenler, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geldi.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Van Belediye Başkan adayı ise Ali Ertuğrul Aybey oldu. Ali Ertuğrul Aybey kimdir? Ali Ertuğrul Aybey nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ ERTUĞRUL AYBEY KİMDİR?

Ali Ertuğrul Aybey, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van ilinin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Memleket Partisi'nden seçimlere katılan bir siyasetçidir. Aybey, siyasi kariyerine Memleket Partisi'nde devam etmekte olup, partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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