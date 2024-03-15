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Ali Doğan kimdir? CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Ali Doğan kaç yaşında, nereli?

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Ali Doğan kimdir? CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Ali Doğan kaç yaşında, nereli? CHP'nin Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Ali Doğan hakkında merak edilenler. Ali Doğan'ın yaşı, nereli olduğu gibi bilgiler gündemde. Ali Doğan'ın siyasi kariyeri ve biyografisi hakkında detaylar araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı ise Ali Doğan. Ali Doğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ DOĞAN KİMDİR?

Ali Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı. Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra vatani görevini tamamladı. Ardından, Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında kendi şirketini Nizip'te kurarak iş dünyasına adım attı. İş yaşamında elde ettiği başarılarla tanınan Ali Doğan, 2004 yılında Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti. Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Ali Doğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ali Doğan Gaziantep Nizip Gündem Yaşam Politika Haberler

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