Ali Doğan kimdir? CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Ali Doğan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı ise Ali Doğan. Ali Doğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALİ DOĞAN KİMDİR?

Ali Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı. Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra vatani görevini tamamladı. Ardından, Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında kendi şirketini Nizip'te kurarak iş dünyasına adım attı. İş yaşamında elde ettiği başarılarla tanınan Ali Doğan, 2004 yılında Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti. Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Ali Doğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.