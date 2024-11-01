Ali Çeven kimdir, Ali Çeven ne dedi?

Ali Çeven, "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Peki, Ali Çeven kimdir, Ali Çeven ne dedi?

ALİ ÇEVEN NE DEDİ?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan sokak röportajında, "Ben Türk değilim, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm Türk eksenli kavramları kaldırın" demişti.

Ali Çeven'i, Savcılık "silahlı örgüt propagandası yapma" suç isnadı ile tutuklanmak için sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ALİ ÇEVEN KİMDİR?

Ali ÇevenŞOPA-KURD Derneği Başkanıdır.