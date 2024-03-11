Ali Çakmak kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ali Çakmak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ali Çakmak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Çakmak kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Ali Çakmak nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ ÇAKMAK KİMDİR?

Ali Çakmak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Bala Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.