Ali Cabbar şarkısı son günlerde gündemde yer aldı. Sevilerek dinlenilen şarkının sözleri ise merak edildi. Dinleyiciler Ali Cabbar sözleri kime ait? Ali Cabbar şarkısını kim yazdı, kimin şarkısı? Ali Cabbar sözleri! araması yapıyor.

Ali Cabbar sözleri kime ait? Ali Cabbar şarkısını kim yazdı, kimin şarkısı? Ali Cabbar sözleri! merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dinleyici ile buluşan Ali Cabbar şarkısı beğenildi. Dinleyenler Ali Cabbar sözleri kime ait? Ali Cabbar şarkısını kim yazdı, kimin şarkısı? Ali Cabbar sözleri! araması yaptı.

ALİ CABBAR ŞARKISINI KİM YAZDI?

Ali Cabbar şarkısının söz ve müziği Emir Can İğrek'e ait.

ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ NE?

Ne ateş var ne de duman amma

Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

Sevdiğin kız başkasına varmış

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

Baban der "al gırnatanı oğlum.

Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

Sevdiği kız başkasına varmış

Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

Yükün' almış buralara küsmüş

Askere yazılmış gider Ali Cabbar

Gideli 6-7 ay olmuş

Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

Sesi susmuş, gırnatası susmuş

Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

ALİ CABBAR GERÇEK HİKAYESİ NE?

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 gün sonra vefat haberi köye gelir...