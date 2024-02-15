Ali Atay eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor? "Hazal'dan korkuyorum çünkü…"

Evlilikleri ile ilgi çeken Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin ilişkileri merak ediliyor. Ali Atay katıldığı bir programda eşi ile ilgili konuştu. Hazal Kaya'dan korktuğunu söyleyen Ali Atay nedenini de açıkladı. Ali Atay Hazal Kaya'dan neden korkuyor? İşte ayrıntılar...

ALİ ATAY LEYLA'SINI BULDU MU?

Magazin gündeminde sıkça konuşulan çiftlerden biri de Hazal Kaya ve Ali Atay çifti. 5 yıl önce evlenen çift, aynı sene içerisinde oğullarını, 2023 yılında ise kızlarını kucaklarına aldı. Hazal kaya evliliği ile ilgili verdiği röportajlarla merak uyandırırken, bu kez konuşan isim Ali Atay oldu. Katıldığı bir programda özel hayatına dair konuşan Ali Atay ilgi çekici ifadeler aktardı. "Leyla'nı buldun mu?" sorusunu yanıtlayan Ali Atay şöyle konuştu; "Buldum yüzde 100. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla'mı gerçekten buldum."

"HAZAL'I İLK GÜNKÜ GİBİ KISKANIYORUM"

İfadelerine ilişkisiyle ilgili devam eden Atay, "Şefkat de var hırçınlık da" dedi. Kıskanç bir erkek olduğunu saklamayan Ali Atay, eşi Hazal Kaya'yı kıskandığının da altını çizdi. Ali Atay," Bende kıskançlık duygusu var. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de." dedi.

ALİ ATAY HAZAL KAYA'YI NEDEN KISKANIYOR?

Sunucunun "Hazal'dan korkuyor musun" sorusunu yanıtlayan Ali Atay şöyle devam etti; "Hazal'dan kim korkmaz? Hazal'dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı ve güven veren bir kadının böyle olması. Evimde böyle bir kadın var."