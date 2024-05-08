ALES KAÇ YIL GEÇERLİ? ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar, kaç yıl?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ? Sorusu, başta ALES adayları başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer almakta. ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, ALES KAÇ YIL GEÇERLİ? ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar, kaç yıl?

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıldır. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren saat 15.00'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler. ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıl olarak bilinmektedir.

ALES 2 NE ZAMAN?

İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçlar 16 Ağustos günü paylaşılacak.