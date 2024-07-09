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ALES/3 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav tarihi açıkladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

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ÖSYM tarafından yılda 3 kere gerçekleştirilen ALES sınavlarının sonuncusu ALES/3 sınavının tarihi belli oldu. Temmuz ayında yapılacak ALES/2 sınavının ardından ALES/3 sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavının başvuruları ne zaman açılacak?

ÖSYM ALES/3 sınav tarihi açıkladı mı, başvurular ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavlarından ALES/3 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ne zaman? sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takviminin yayınlanmasıyla ALES/3 sınavı ile ilgili detayları belli oldu. Buna göre, ALES/3 sınavı 17 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

ALES/3 sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav tarihi açıkladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇILACAK?

ALES, 50 sayısal ve 50 sözel sorulardan oluşan iki testtir. 100 sorunun bulunduğu bu sınavda cevaplama süresi 150 dakikadır. ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim tarihleri arasında açılacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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