Haberler

ALES 3 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ALES 3 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ALES/3 geç başvuru süresi yaklaşırken, adaylar başvurularını tamamlamak için araştırmalara başladı. Başvuru tarihlerini kaçıran veya son dakikada başvuru yapmak isteyen kişiler, ALES/3 geç başvuru ekranına nasıl ulaşacaklarını ve başvurularını hangi adımlar üzerinden tamamlayabileceklerini merak ediyor. Peki, ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman bitiyor?

ALES/3 geç başvuru dönemi yaklaşırken, birçok aday son başvuru tarihini ve işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar için ALES/3 geç başvuru ekranına erişim yolları ve başvuru adımları merak konusu oldu. İşte ALES/3 geç başvurusu ile ilgili bilmeniz gereken detaylar. Haberin devamında yer alıyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2025?

ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2025 olarak belirlendi. Başvurular 21 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59'a kadar alındı. Bu süre içinde başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar için başvuru fırsatı kapandı. Geç başvuru döneminde yapılan işlemler, adayların sınav giriş ücreti ve başvuru koşullarını etkiledi. Söz konusu tarih, ALES/3'e katılacak adaylar açısından kritik bir dönem oluşturdu ve başvuru süreci tamamlandı.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücretleri ve sınav tarihleri adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025-ALES/3 için standart başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Ödemeler, ÖSYM'nin resmi kılavuzunda belirtildiği şekilde online olarak, kredi veya banka kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başvurular, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanıyor; nakit ödeme seçeneği bulunmuyor. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru ücreti normal ücretin yüzde 50 fazlasıyla 1.275 TL olarak uygulandı.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2025?

Sınavın kendisi ise 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15'te yapıldı. Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ALES/3, toplam 150 dakika sürdü. Adayların sınav binalarına saat 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekiyordu; bu saatin ardından gelen adaylar sınava alınmadı. Bu bilgiler, 2025-ALES/3'e katılacak adayların hem başvuru hem de sınav sürecini planlaması açısından büyük önem taşıdı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.