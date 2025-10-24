ALES 3 GEÇ BAŞVURU EKRANI: ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ALES/3 geç başvuru dönemi yaklaşırken, birçok aday son başvuru tarihini ve işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar için ALES/3 geç başvuru ekranına erişim yolları ve başvuru adımları merak konusu oldu. İşte ALES/3 geç başvurusu ile ilgili bilmeniz gereken detaylar. Haberin devamında yer alıyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2025?

ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2025 olarak belirlendi. Başvurular 21 Ekim 2025 Salı günü saat 23.59'a kadar alındı. Bu süre içinde başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar için başvuru fırsatı kapandı. Geç başvuru döneminde yapılan işlemler, adayların sınav giriş ücreti ve başvuru koşullarını etkiledi. Söz konusu tarih, ALES/3'e katılacak adaylar açısından kritik bir dönem oluşturdu ve başvuru süreci tamamlandı.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücretleri ve sınav tarihleri adaylar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025-ALES/3 için standart başvuru ücreti 850 TL olarak belirlenmişti. Ödemeler, ÖSYM'nin resmi kılavuzunda belirtildiği şekilde online olarak, kredi veya banka kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

Başvurular, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanıyor; nakit ödeme seçeneği bulunmuyor. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru ücreti normal ücretin yüzde 50 fazlasıyla 1.275 TL olarak uygulandı.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN 2025?

Sınavın kendisi ise 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15'te yapıldı. Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ALES/3, toplam 150 dakika sürdü. Adayların sınav binalarına saat 10:00'a kadar giriş yapmaları gerekiyordu; bu saatin ardından gelen adaylar sınava alınmadı. Bu bilgiler, 2025-ALES/3'e katılacak adayların hem başvuru hem de sınav sürecini planlaması açısından büyük önem taşıdı.