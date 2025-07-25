ALES/2 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı ve ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır gibi sorular, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. "ALES/2 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorusu, 2025 ALES takvimini yakından takip eden adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar, ALES/2 sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi platformları üzerinden erişebilecek. Peki, ALES/2 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Yapılan resmi açıklamaya göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ALES/2 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ALES/2 sınav sonuçlarına nereden bakılır sorusunun yanıtı da ÖSYM'nin dijital platformlarıyla netleşiyor. Adaylar, sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Aynı zamanda, ÖSYM mobil uygulaması da bu işlem için kullanılabilecek.