ALES/2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman?

2024 yılının ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi de ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunlarının katılacağı ALES sınavları için 2024 takvimi açıklandı. Ayrıca, sınavın başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, ALES/2 sınavı hangi tarihte yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak? ALES/2 NE ZAMAN 2024? ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman? İşte merak edilenler...

ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi ile sınav tarihleri netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 ALES takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre, ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 26 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.