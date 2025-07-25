ALES/2 açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı!

ALES/2 açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı!
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Akademik kariyer hedefi olan binlerce adayın heyecanla beklediği ALES/2 sonuçlarıyla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. "ALES/2 açıklandı mı?" sorusu, sınava giren adaylar tarafından sıklıkla aratılıyor.

ALES açıklandı mı, ALES sonuç sorgulama ekranı açıldı mı gibi sorular, Ösym'nin resmi açıklamalarıyla birlikte yanıt buldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES/1 sınavının ardından adaylar, "ALES açıklandı mı?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Peki, ALES/2 açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı!

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz 2025 Pazar günü uygulanan ALES/2 sonuçları için açıklanma tarihi 25 Temmuz 2025 Cuma olarak duyuruldu.

ALES/2 açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı!

ALES 2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES/2 sonuçları, sabah saatlerinde veya gün içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yaparak ALES puanlarını öğrenebilecekler. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişim sağlanabilecek.

ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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