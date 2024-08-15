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ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

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ALES/2 sonuçları resmi olarak açıklandı. Sınav sonuçlarına bakmak isteyen adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru süreçlerini planlayabilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ALES/2 sonuçlarına nereden bakılacağını merak ediyor. ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES/2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES/2 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI

ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym Ösym Gündem Eğitim Haberler

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