Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ALES/2 sonuçlarına nereden bakılacağını merak ediyor. ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

ALES/2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ALES/2 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI