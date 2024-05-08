ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı! 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2024-ALES/1 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan ALES/1 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir araştırıyor. ALES sonuçları sorgulama ekranı! 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

ALES/1 SONUÇLARIİÇİN TIKLAYINIZ