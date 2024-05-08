ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı! 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2024 ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, ALES sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. ALES sonuçlarına nasıl ulaşacağına dair detaylar haberimizde...
2024-ALES/1 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan ALES/1 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir araştırıyor. ALES sonuçları sorgulama ekranı! 2024 ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
ALES/1 SONUÇLARIİÇİN TIKLAYINIZ
2024-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/HSSyJ6Cn1v pic.twitter.com/8HSSyJJYXt— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 8, 2024