ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, ALES 1 ne zaman açıklanacak 2024?

ALES 1 NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Adaylar için merakla beklenen sonuçlar, 10 Mayıs tarihinde açıklanacak ve geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Bu tarihte sınavın sonuçlarına erişim sağlanacak ve adaylar geleceklerini şekillendirecek olan puanlarını öğrenebilecekler.

2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden 10 Mayıs'ta açıklanacak.

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