Aldatmak bu hafta yok mu?

Aldatmak, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmış, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Aldatmak bu hafta yok mu?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!"

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

ALDATMAK KONUSU NE?

Güzide ona karşı ittifak ittifakının planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek sektörünün en zor anlarını yaşıyor. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin olaylarına ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma bekliyor. Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğunuz haberi yok.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının bilgisidir. Tarık, cinayeti, beklenmedik bir isme anlatıp anlatması konusunda ikilemde kalıyor. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu beklediği ölçüde tahminden de hızlı bir şekilde yapılabilecektir.

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca

ALDATMAK BU HAFTA YOK MU?

Aldatmak bu hafta futbol maçı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak. Ekran macerasına kısa bir ara veren Aldatmak 70. bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı ekranlarda olacak.