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Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Mayıs Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Senden mi öğrense, daha doğru olur..."

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar. Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

Aldatmak 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 70. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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