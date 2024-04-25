Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!"

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

ALDATMAK 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 67. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.