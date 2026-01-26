Haberler

Alacak verecek kavgasında kan aktı

Alacak verecek kavgasında kan aktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Saray Mahallesi'nde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

  • Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.
  • Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI! 7 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı

Otomobil şarampole devrildi! Ağır yaralılar var
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı

Otomobil şarampole devrildi! Ağır yaralılar var
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Rizespor'dan sert tepki: Türk futbolunda kara gece

Olay yaratacak hakem tepkisi: Türk futbolunda kara gece