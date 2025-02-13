Akşam namazı vakitleri, her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri bilgisine göre, 13 Şubat akşam ezanı İstanbul'da saat 18:42, Ankara'da ise 18:29'da okunacak. Diğer illerde de akşam ezanı saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, Akşam ezanı kaçta? 13 Şubat akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il akşam namazı saatleri!

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

13 Şubat 2025 Perşembe günü, İstanbul'da akşam ezanı saati 18:42'dir.

Diğer iller için akşam ezanı vakitleri şu şekildedir:

Ankara: 18:29

İzmir: 18:54

Bursa: 18:43

Antalya: 18:42

Konya: 18:33

Adana: 18:23

Gaziantep: 18:15

Şanlıurfa: 18:09

Kocaeli: 18:39

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı 3 rekât farz ve 2 rekât sünnet olmak üzere toplam 5 rekâttan oluşur. İşte adım adım kılınışı:

Üç Rekât Farz

1. Rekât:

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya, uydum imama" (Eğer cemaatle değil de tek başına kılıyorsan "kılmaya" diyebilirsin.)

İftitah Tekbiri: "Allahu Ekber" diyerek ellerini kaldırıp bağla.

Subhaneke Duası: Subhâneke Allahümme ve bi hamdik…

Fatiha Suresi: Besmele çekip Fatiha'yı oku.

Zamm-ı Sure: Kısa bir sure veya ayet oku (örneğin, İhlâs Suresi).

Rükû: "Allahu Ekber" diyerek eğil ve 3 defa "Sübhâne Rabbiye'l-Azîm" de.

Secde: "Allahu Ekber" diyerek secdeye git, 3 defa "Sübhâne Rabbiye'l-A'lâ" de.

Oturma: "Allahu Ekber" diyerek doğrul, kısa bir süre otur.

İkinci Secde: Tekrar secdeye git ve yine 3 defa "Sübhâne Rabbiye'l-A'lâ" de.

2. Rekât:

Aynı şekilde Fatiha ve zamm-ı sure oku.

Rükû ve secdeleri yap.

Teşehhüd (Oturma): İkinci rekâtın sonunda oturup Ettehiyyâtü duasını oku.

3. Rekât:

Ayağa kalk, yine Fatiha ve zamm-ı sure oku.

Rükû ve secdeleri yap.

Teşehhüd: Son oturuşta Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbenâ dualarını oku.

Selam: "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" diyerek önce sağa, sonra sola selam ver.

İki Rekât Sünnet

Farzdan sonra iki rekâtlık sünnet namazı kılınır. Kılınışı sabah namazının sünneti gibi yapılır:

İlk iki rekâtta Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra rükû ve secdeler yapılır.

İkinci rekâtın sonunda oturup Ettehiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.