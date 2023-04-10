AKP Şanlıurfa milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP Şanlıurfa Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Şanlıurfa Adayları! Detaylar haberimizdedir…

AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…

AKP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

BEKİR BOZDAĞ

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDÜRRAHİM DUSAK

MEHMET ALİ CEVHERİ

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

HİKMET BAŞAK

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MAHMUT KAÇAR

NİHAT KILIÇ

EMRE KARAÇİZMELİ

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ABDULLAH AKSAK

ABDURRAHİM TORU