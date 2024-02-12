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AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi?

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AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi? İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yağış alarmı verdi. Hava durumu tahminlerine göre, şehirdeki yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtildi. İstanbulluların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

AKOM tarafından yapılan duyuruda mega kent İstanbul'da bahar havasının yerini dondurucu soğuklara bırakacağı aktarıldı. Kentte hafta başında etkili olan yağış, cumartesi gününe kadar devam edecek. Peki İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar düşecek? Hangi günler yağmur yağacak. AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi?

İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞIŞ MI OLACAK?

AKOM tarafından yapılan duyuruda mega kent İstanbul'da bahar havasının yerini dondurucu soğuklara bırakacağı aktarıldı. Kentte hafta başında etkili olan yağış, cumartesi gününe kadar devam edecek. Peki İstanbul'da sıcaklık kaç dereceye kadar düşecek? Hangi günler yağmur yağacak. Şubat ayında bahar havasını yaşayan İstanbul artık mevsim şartlarını yaşayacak. Kentte en düşük sıcaklığın 8 dereceden 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, yağışlar hakkında vatandaşları uyarıyor. Mega kent İstanbul'a dondurucu hava geri geliyor. Şubat ayının ortasında yaşanan bahar havasının etkisi kısa sürecek. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı hava kente giriyor. Buna göre İstanbul'da hava yarın en düşük 8 derece, çarşamba 7 derece, perşembe 6 derece, cuma 5 derece, cumartesi ise 4 derece olacak. Mega kent İstanbul'da hafta boyunca yağışlı hava etki gösterecek.

SARI KOD UYARISI

Aynı zamanda 22 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji uzmanları sağanak yağışların devam edeceğini belirtirken fırtına uyarısını da vurguladı. Doğu bölgesi için de çığ alarmı veriliyor.

AKOM'dan İstanbul'a yağış alarmı! Hafta boyu yağış devam edecek mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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