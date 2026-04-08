AK Parti'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik'e destek

İsrail’in çıkardığı idam yasasına tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik’i tehdit eden İsrailli Bakan’a, AK Parti’den tepki geldi. Eşref Rüya dizisinde “Kadir Baba” karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik’e, sanatçı kökenli isimlerden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, yayınladığı bir videoyla destek verdi.

  • İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail'in idam yasasına tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik'i bir videoda tehdit etti.
  • AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Ben-Gvir'in tehditlerine karşı Görkem Sevindik'e destek verdiğini açıkladı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL TEHDİT

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’in idam yasasına, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" diyerek tepki göstermişti.

Oyuncuyu hedef alan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yayınladığı videoda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." Sözleriyle sanatçıyı tehdit etti.

SEVİNDİK’E AK PATİLİ YENİŞEHİRLİOĞLU’NDAN DESTEK: BU TEHDİTLERİ ASLA NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ

AK Parti’nin sanatçı kimliğiyle tanınan Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da, yayınladığı bir videoyla Ben-Gvir’e tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, “Bebek katili sapkın İsrail zihniyeti, oyuncumuz Görkem Sevindik'i ‘baba olamayacaksın’ diye tehdit ederek sanata, insanlığa, tüm değerlere savaş açtığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu alçakça ifade sanata vicdana ve insan onuruna yönelmiş kirli bir nefretin dışa vurmasıdır. Bizler bu tehditleri asla normalleştirmeyeceğiz. Görmezden gelmeyeceğiz ve şantajlara asla boyun eğmeyeceğiz. Nefret diliyle, korkuyla ve sindirme politikalarıyla siyasi ikbal devşirmeyi hedefleyen İsrail'in hastalıklı ve saplantılı zihniyetine karşı her ortamda mücadelemize devam edeceğiz. Bir sanatçı olarak İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalmayan görkem sevindik kardeşimizi buradan yürekten kutladığımı ifade etmek istiyorum” dedi. 

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Ağız dalaşı ile milletin gazını almaya devam!

Haber YorumlarıBabacan yalçın:

ağzına sağlık güzel bir konuşma sayın başkan

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

langır lugur tarhana bulgur millet ne bekliyor bunlar neyin peşinde.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

