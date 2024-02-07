AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim?

2024 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ak Parti'nin Siverek Belediye Başkan adayının kim olduğu merak konusu oldu. Ak Parti'nin Siverek adayının kim olduğuna dair son dakika bilgileri bekleniyor. Peki, AK Parti Siverek adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı kim? Detaylar haberimizde...

ALİ MURAT BUCAK KİMDİR?

Ali Murat Bucak 1971 yılında Siverek'te doğdu. İlkokulu Siverek Türközü İlkokulu'nda ortaokul ve lise öğrenimini ise İzmir Özel Türk Kolejinde tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 29 Mart Yerel Seçimlerinde Siverek Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart Yerel Seçimlerinde, Siverek halkının desteğiyle Siverek Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEREDE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

ŞANLIURFA İLÇE ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ki törende "Şimdi ilçe başkan adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz" diyerek adayları tanıttı. İşte Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları: