AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ ŞIRNAK ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Şırnak adayı Mehmet Yarka oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Mehmet Yarka Şırnak Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Şırnak ve Şırnak dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı Mehmet Yarka olmuştur.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET YARKA KİMDİR?

Mehmet Yarka, 29 Ocak 1963 tarihinde Şırnak'ta doğan Kürt kökenli Türk siyasetçi ve iş adamıdır. Lise eğitimini Şırnak'ta tamamladıktan sonra 1986 yılında siyasete Anavatan Partisi ile adım atmıştır. 1989 yılında belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili olarak seçilerek siyasi kariyerine başlamıştır.

Şırnak'ın il statüsü kazanmasının ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenmiş ve aynı zamanda Şırnakspor Kulübü'nü kurarak 2003-2005 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmıştır. 2004 yılında belediye başkanlığı için aday olmuş ancak seçilememiştir.