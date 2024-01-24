Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan toplantıda Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Ankara ilçe belediye başkan adayları araştırılmaktadır. AK Parti Sincan adayı kim oldu merak konusu oldu. Peki, AK Parti Sincan belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Sincan adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan olmuştur.

AK PARTİ SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Ercan, ilkokul ve ortaokul eğitimini babasının memuriyeti nedeniyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde tamamladı ve 1991 yılında Keçiören Lisesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetleriyle akademik başarılarına bir yenisini ekleyen Ercan, aynı zamanda Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Şu anda bu alanda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

AK Parti Teşkilatları'nda çeşitli kademelerde görevler üstlenen Murat Ercan, 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi ve ardından 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Murat Ercan, İngilizce bilgisine sahip olup, evli ve üç çocuk babasıdır.