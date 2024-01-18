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AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? Sorusu gündeme geldi ve bugün yapılan açıklamanın ardından AK Parti Niğde adayı belli oldu. Peki, AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ NİĞDE ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Niğde adayı Emrah Özdemir oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Emrah Özdemir Niğde Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Niğde dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Niğde Belediye başkan adayı Emrah Özdemir olmuştur.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1980 yılında Niğde'de doğan Özdemir, ilk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aile şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı görevini 2006 - 2011 yılları arasında yürütmüştür.

2011 yılında AK Parti Niğde İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete adım atan Özdemir, Seçim İşleri Başkanlığı görevini üstlendi. 2013 yılında Niğde İl Başkanlığı görevine atanarak bu görevini 2017 yılına kadar sürdürdü.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Özdemir, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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