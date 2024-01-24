AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti - MHP Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir?
AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe adayları kulislerden sızdı. Peki, AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir?
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Kalecik adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal kimdir?
İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.
Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan
ERDAL DAL KİMDİR?
Erdal Dal, Kalecik Belediye Başkan Yardımcısıdır. Hakkında bililer güncelleniyor...