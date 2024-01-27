AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Güzelbahçe adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Güzelbahçe adayı kim?

AK PARTİ GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayının Gümüş Saime Bucaklıoğlu olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu olmuştur.

AK PARTİ GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Gümüş Saime Bucaklıoğlu AK Parti'nin merakla beklenen yeni Güzelbahçe Belediye Başkan adayıdır.