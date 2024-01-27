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AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ilçe adaylarını açıklıyor. Peki, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DENİZ DOĞAN KİMDİR?

Deniz Doğan, 1977 yılında İzmir'in Gaziemir ilçesinde doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlamış, 1994 yılında mezun olmuştur. İnşaat mühendisi olarak iş hayatına adım atan Deniz Doğan, bu alanda çalışmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Siyasi alanda da aktif bir rol üstlenen Deniz Doğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Parti içinde Yerel Yönetimler İl Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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