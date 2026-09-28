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AİÇÜ, UI GreenMetric'te 2024-2026'da dünya sıralamasında 174 basamak yükseldi

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AİÇÜ, UI GreenMetric'te 2024-2026'da dünya sıralamasında 174 basamak yükseldi
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AİÇÜ, UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçlarında 2 bin 16 üniversite arasında 425'inci, Türkiye'de 47'nci ve Asya'da 245'inci sırada yer aldı. Üniversite, 7 bin 277,5 puanla 2024-2026 döneminde dünya sıralamasındaki konumunu 174 basamak geliştirdi.

UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarına göre AİÇÜ, dünya genelinde değerlendirilen 2 bin 16 üniversite arasında 425’inci, Türkiye’de 47’nci ve Asya’da 245’inci sırada yer aldı. AİÇÜ, değerlendirmede 7 bin 277,5 puan elde etti.

AİÇÜ Dünya Sıralamasındaki Yükselişini Sürdürdü

AİÇÜ’nün UI GreenMetric performansı son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Üniversite, 2024 yılında 6 bin 350 puanla dünya sıralamasında 599’uncu sırada yer alırken, 2025 yılında puanını 7 bin 40’a yükselterek 446’ncı sıraya çıktı. 2026 yılında ise 7 bin 277,5 puanla 425’inci sırada yer aldı.

Bu sonuçla AİÇÜ, 2024-2026 döneminde dünya sıralamasındaki konumunu 174 basamak geliştirdi.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması; üniversitelerin yerleşke ve altyapı, atık su, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme alanlarındaki performanslarını değerlendiriyor. 2026 değerlendirmesinde 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Elde edilen sonuç, AİÇÜ’nün kampüs altyapısı, kaynakların etkin kullanımı, çevreye duyarlı uygulamaları, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kurumsal politikalarının uluslararası ölçekteki değerlendirmelere olumlu şekilde yansıdığını ortaya koydu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin: “Çevreye duyarlı kampüs anlayışımızı kararlılıkla geliştiriyoruz”

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversitenin UI GreenMetric 2026 sonuçlarında elde ettiği yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çevreye duyarlı kampüs anlayışının üniversitenin kurumsal hedefleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ’nün enerji ve kaynakların verimli kullanımını destekleyen, çevre bilincini geliştiren ve kampüs yaşamının niteliğini artıran çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Uluslararası sıralamalarda elde edilen sonuçların üniversitenin yükselen akademik ve kurumsal gelişim süreciyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gülçin, bu başarıya katkı sunan AİÇÜ Uluslararası GörünürlükÜst Komisyonu’na, akademik ve idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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