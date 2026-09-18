AİÇÜ’de “Yarım Kalan Dersler, Yıkılmayan Umutlar: Gazze” Buluşması Gerçekleştirildi

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Filistinli gazeteci Ömer Abufayyad ve Filistinli Dr. Khaled Lubbad konuşmacı olarak katıldı. Üniversite personeli, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programın moderatörlüğünü AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Karataş yaptı. Filistinli gazeteci Ömer Abufayyad ve Filistinli akademisyen Dr. Khaled Lubbad programa çevrim içi olarak katıldı.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin: “Eğitimi ve Bilimi Savunmak, Geleceği Savunmaktır”Programın açılış konuşmasını yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Gazze’de yaşananların siyasi bir mesele olmasının yanı sıra insanlık, eğitim, bilim ve gelecek meselesi olarak da ele alınması gerektiğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu