AİÇÜ'de 'Üniversite Güvenlik Toplantısı' Gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, 2026-2027 akademik yılında güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamının sürdürülebilmesine yönelik Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. İlhami Gülçin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda; merkez ve ilçe kampüslerimizde güvenlik ve asayişin sağlanması, öğrencilerin ve üniversite personelinin güvenliğinin güçlendirilmesi, eğitim-öğretim ortamının huzur içerisinde sürdürülmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu