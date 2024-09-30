Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 'adli bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi' nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı?

AHMET ZENBİLCİ İSTİFA ETTİ

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durumun, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması beklentimle asla tasvip edilemeyecek bir durum olduğunu belirtmek isterim. Bu sürecin partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için istifa ediyorum," ifadelerini kullandı.

AHMET ZENBİLCİ OĞLU KİMDİR?

Ahmet Zenbilci'nin oğlu hakkında henüzdetaylı bilgiler paylaşılmadı.