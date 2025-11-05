Haberler

Ahmet Özer'e 'rüşvet almak' suçlamasından takipsizlik kararı

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Özer hakkında 'rüşvet almak' suçlamasından ise 'yeterli delil bulunamaması' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AHMET ÖZER HAKKINDA 3 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, tutuklandıktan sonra Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'RÜŞVET ALMAK' SUÇLAMASINDAN TAKİPSİZLİK

'Rüşvet almak' suçlamasından ise 'yeterli delil bulunamaması' gerekçesiyle Özer hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararının gerekçesi şu şekilde açıklandı: "Şüpheli Aziz İhsan AKTAŞ' ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir. Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Soruşturma kapsamında tutukluk hali devam edecek olan Özer hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davada da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yorumlar (1)

yaprak272766:

Allah kurtarsın inşallah Allah cc

