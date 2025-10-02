Ahmet Minguzzi davası ertelendi mi? Mattia Ahmet Minguzzi davasında son durum ne, neye karar verildi?

Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin davası bugün görüldü. Olayın detayları ve mahkeme süreci kamuoyunda büyük ilgiyle takip ediliyor. Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirdiği trajik saldırının ardından açılan dava kapsamında neler yaşandığı, davada hangi kararların çıktığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SON DURUM NE?

Yargılamanın önceki aşamalarında mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre olayda iki şüphelinin daha bulunduğu tespit edilmişti. Savcılık, bu kişilerin diğer iki zanlıyla birlikte hareket ederek teşvik edici davranışlar sergilediklerini iddia etmişti.

Suça sürüklenen dört çocuk, bugün ilk kez aynı duruşmada hakim karşısına çıktı. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatı, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı 'kaynaştırma' raporunu mahkemeye sundu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada zorluk gibi durumları içerdiği bildirildi.

Kaynaştırma raporu, belirli bir IQ seviyesinin altında olan ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara veriliyor. Minguzzi ailesi ise duruma tepki göstererek, "Adam öldürürken engelli değillerdi, şimdi mi engelliler? Katillere engelli mi diyeceksiniz? Vicdanınız yok mu?" sözleriyle karşı çıktı.

Duruşmadaki gerginlik nedeniyle ara verildi. Ara sonrası sanıkların çapraz sorgusuna geçildi ve ardından olay anında pazarda bulunan tanıkların ifadeleri alındı. Mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek ara kararını açıkladı.

AHMET MİNGUZZİ DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ahmet Minguzzi davasının duruşması, mahkeme heyetinin takdir kararıyla 21 Ekim tarihine ertelendi. Yeni duruşma tarihine kadar süreç devam edecek ve mahkeme, olayla ilgili tüm deliller ışığında kararını verecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, önümüzdeki duruşmada yeniden gündeme gelecek.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Ahmet Minguzzi olayı, İstanbul Kadıköy'de yaşanan trajik bir bıçaklı saldırı vakasıdır. 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, ardından hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 9 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Olay, toplumda büyük yankı uyandırmış ve geniş çapta gündem olmuştur. Saldırıyla ilgili olarak birden fazla kişi şüpheli olarak gözaltına alınmış, dava süreci devam etmektedir. Bu trajik olay, özellikle gençler arasındaki şiddet ve güvenlik sorunları hakkında önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir.