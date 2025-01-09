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Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir?

Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir?
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TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti. Peki, Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir?

Meclis Adalet Komisyonu'nun eski başkanı ve eski AK Parti milletvekili Ahmet İyimaya 74 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir?

AHMET İYİMAYA NEDEN ÖLDÜ?

Eski TBMM Adalet Komisyonu başkanı AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti.

74 yaşında hayatını kaybeden İyimaya'nın ölüm haberini AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

İyimaya'nın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

22 Kasım 1950'de Amasya/Yuva köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Ankara Barosuna bağlı olarak yıllarca serbest avukatlık yaptı. Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.

20, 21. Dönem Amasya, 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilidir. 1993'te daha sonra mecliste de tartışılan Aziz Nesin'in Kenan Evren'e açtığı davada Kenan Evren'in avukatllığını yapmıştır. Sorumluluk hukuku, siyaset hukuku alanlarında yayınlanmış kitapları ve makaleleri var. 1996-1997 yıllarında Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. ve 24. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı oldu.

İyi düzeyde Arapça, az düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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