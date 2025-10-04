Ahmet İshak Demir kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet İshak Demir kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, akademik başarıları ve yöneticilik deneyimleriyle öne çıkan önemli bir isim olarak gündemde yer alıyor. İlgi çeken kariyeri ve ilahiyat alanındaki çalışmalarıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Ahmet İshak Demir ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AHMET İSHAK DEMİR KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, akademik kariyeri boyunca ilahiyat alanında uzmanlaşmış, çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve yöneticilik yapmış deneyimli bir ilahiyatçıdır. Marmara Üniversitesi'nde başladığı akademik yolculuğunu Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde sürdürmüştür.

Hem bilimsel çalışmalar hem de idari görevlerde bulunan Demir, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanarak din hizmetlerine önemli katkılar sunması beklenen bir isim olmuştur.

AHMET İSHAK DEMİR KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında doğan Ahmet İshak Demir, 2025 itibarıyla 57 yaşındadır. Bu uzun yıllara yayılan akademik ve yöneticilik deneyimi, onun alanında saygın bir konuma gelmesini sağlamıştır.

AHMET İSHAK DEMİR NERELİ?

Ahmet İshak Demir, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, Rize iline bağlı Çayeli ilçesinin Armutlu Köyü'nde doğmuştur. Burada başlayan eğitim hayatı, daha sonra İstanbul ve diğer şehirlerde devam ederek geniş bir coğrafyada bilgi ve deneyim kazanmasını sağlamıştır.

AHMET İSHAK DEMİR KARİYERİ

Demir'in kariyeri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmasıyla başladı. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı alanda tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik hayata adım attı.

Burada İslam Mezhepleri Tarihi alanında çalışmalar yürüttü ve zamanla akademik kademelerde yükseldi. Dekan yardımcılığı, meslek yüksekokulu müdürlüğü ve rektör danışmanlığı gibi yöneticilik görevlerinde bulundu. 2017 yılında profesör unvanı aldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı ve İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlendi.

Bu geniş yöneticilik ve akademik deneyimlerinin ardından 2025 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Yeni görevinde din hizmetleri ve kurumun yönetiminde etkili katkılar sağlaması beklenmektedir.