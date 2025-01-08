Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapması bekleniyor. Şara'nın ülkemize yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği ve kendisine devrime destekleri için teşekkür edeceği öğrenildi. Erdoğan ile Şara arasındaki görüşmenin ana gündem maddesinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığı olacağı ifade ediliyor. Ahmed Şara kimdir ?Ahmed Şara hayatı ve biyografisi!

AHMED ŞARA KİMDİR?

Ahmet El Şara, 2016 yılında El Kaide ile bağlarını kopardı ve cihatçı ideolojiden uzaklaşarak uluslararası meşruiyet arayışına yöneldi. 2017'den bu yana HTŞ'nin ikinci lideri olarak görev yapmaktadır. El Şara, Suriye'nin kuzeybatısında kendi kontrolündeki bölgelerde kurumsal bir yönetim inşa etmeye odaklandı. Vergi toplayan, kamu hizmetleri sunan ve bölge sakinlerine kimlik kartları sağlayan bir idari yapı oluşturdu.

Ahmet El Şara, Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için çeşitli planlar hazırladı. Silahlı grupların dağıtılması, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması ve çalışanların maaşlarına yüzde 400 artış yapılması gibi reformlar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca, yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşünü sağlamak ve yıkılan evleri yeniden inşa etmek için çaba göstermektedir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mayıs 2013'te Ahmet El Şara'yı "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak listeledi ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 10 milyon dolarlık ödül koydu. Ancak, 2024 yılında Şam'da HTŞ yetkilileriyle gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin ardından bu ödül kaldırıldı. Bu değişim, El Şara'nın uluslararası arenadaki imajının dönüşümüne işaret ediyor.

El Şara'nın takma adı "El-Cevlani", 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ne bir göndermedir. Bu isim, onun kimliği ve ideolojik duruşunun şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir.