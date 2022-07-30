Ah Nerede Burçak kimdir? Reyhan Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Burçak' karakterini kim canlandırıyor?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Burçak kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Burçak' kim canlandırıyor? Reyhan Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE BURÇAK KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Burçak karakterini "Reyhan Asena Keskinci" canlandırmaktadır.

REYHAN ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Reyhan Asena Keskinci, (d. 20 Nisan 2001, İstanbul) Türk oyuncu.

Seyirci karşısına ilk kez 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. Ardından Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında ve Bez Bebek isimli dizilerde yer almıştır.

Sinemada ise Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller, Perili Orman filmlerinde rol almıştır. 2018 yapımı Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı'nda baş karakter Sinan'ın kız kardeşi Yasemin rolünde oynamıştır.

Rol aldığı sinema ve dizi projeleri dışında birçok reklam filminde yer almıştır. Yer aldığı reklam filmleri arasında Sana Margarin, Pınar Sosis, Ford Focus ve Defans – Eczacıbaşı markaları bulunmaktadır.

2010 yılında TRT Kadın Ödüllerinde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

AH NEREDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Nihal (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

Yılmaz (Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Cenker (Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)