Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden olan ve Karadenizli biriyle evlenen kadın, evliliği boyunca çevresinden gördüğü tepkileri ve kendisine yöneltilen kırıcı sözleri anlatarak yaşadıklarına isyan etti. Kadın, özellikle sosyal medyada yapılan yorumların kendisini derinden yaraladığını söyledi.

"HAKKIMDA SÖYLENENLER BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Kendisi hakkında kullanılan sert ifadelerin canını yaktığını belirten kadın, "Ben sadece sevginin birleşmesini isterken, benim hakkımda söylenenler beni çok üzdü" dedi. Toplumsal ayrışmalara dikkat çeken kadın, herkesin aynı inancı ve ortak değerleri paylaştığını vurguladı.

"GEÇMİŞTE ACILAR YAŞANDI AMA..."

"Hepimiz Müslümanız, kardeşiz" diyen kadın, geçmişte yaşanan acıların ve zor dönemlerin varlığını inkâr etmediğini ancak bugünü esas aldığını ifade etti. "Evet, geçmişte acılar yaşandı. Ama ben bugün önümde duran insana bakarım" sözleriyle birlik ve anlayış çağrısı yaptı.