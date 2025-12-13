Video çekip Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti
Ağrı Doğubayazıtlı bir kadın, Karadenizli eşiyle yaptığı evlilik nedeniyle ağır sözlere maruz kaldığını anlattı. "Hepimiz kardeşiz, ben geçmişe değil bugüne bakarım" diyerek sitem etti.
- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden bir kadın, Karadenizli biriyle evlendi.
- Kadın, evliliği boyunca çevresinden gördüğü tepkiler ve sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle üzüldüğünü belirtti.
- Kadın, herkesin aynı inancı ve ortak değerleri paylaştığını vurgulayarak birlik ve anlayış çağrısı yaptı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden olan ve Karadenizli biriyle evlenen kadın, evliliği boyunca çevresinden gördüğü tepkileri ve kendisine yöneltilen kırıcı sözleri anlatarak yaşadıklarına isyan etti. Kadın, özellikle sosyal medyada yapılan yorumların kendisini derinden yaraladığını söyledi.
"HAKKIMDA SÖYLENENLER BENİ ÇOK ÜZDÜ"
Kendisi hakkında kullanılan sert ifadelerin canını yaktığını belirten kadın, "Ben sadece sevginin birleşmesini isterken, benim hakkımda söylenenler beni çok üzdü" dedi. Toplumsal ayrışmalara dikkat çeken kadın, herkesin aynı inancı ve ortak değerleri paylaştığını vurguladı.
"GEÇMİŞTE ACILAR YAŞANDI AMA..."
"Hepimiz Müslümanız, kardeşiz" diyen kadın, geçmişte yaşanan acıların ve zor dönemlerin varlığını inkâr etmediğini ancak bugünü esas aldığını ifade etti. "Evet, geçmişte acılar yaşandı. Ama ben bugün önümde duran insana bakarım" sözleriyle birlik ve anlayış çağrısı yaptı.