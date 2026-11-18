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Ağrı İli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “ İyilik Var” Projesi kapsamında, Tutak ilçesi Kaymakamlığı himayelerinde ilçemizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve İlçe Müftülüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, kıymetli büyüklerimizin hâl ve hatırları sorularak hayır duaları alındı. Ziyaretlerde büyüklerimizin talep ve ihtiyaçları dinlenerek kendileriyle yakından ilgilenildi.

Büyüklerin tecrübeleri, gönül zenginlikleri ve hayır dualarının toplumumuz için büyük bir değer taşıdığı vurgulanırken, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Büyüklerin yüzündeki tebessüm ve hayır duaları en büyük mutluluk kaynağımızdır.

Tutak ilçe Kaymakamlığı olarak, Devletimizin şefkat elini vatandaşlarımızın her zaman yanında hissettirmek, özellikle yaşlılarımızın ihtiyaç ve taleplerine duyarlılıkla yaklaşmak amacıyla hane ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu