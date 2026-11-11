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Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kılıç Yeltepe köyünde öğrencilerle ve köylülerle buluştu

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Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kılıç Yeltepe köyünde öğrencilerle ve köylülerle buluştu
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yeltepe köyünde öğrenciler ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Kılıç, eğitim faaliyetlerini dinleyip köylülerin talep ve sorunlarını alarak ihtiyaçlara yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdürüleceğini ifade etti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yeltepe köyünü ziyaret ederek vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında köy okulunu ziyaret eden Kaymakam Kübra Baka Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kübra Baka Kılıç, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Köy muhtarıyla da görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kılıç,  köyün genel durumu, mevcut ihtiyaçları ve hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve yerinde tespitlerde bulunmanın önemine değinen Kaymakam Baka Kılıç, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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