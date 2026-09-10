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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Yeni Göz Poliklinikleri Hizmete Açıldı"

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Yeni Göz Poliklinikleri Hizmete Açıldı'
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Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalarına daha iyi fiziki koşullarda hizmet sunmak amacıyla yeni göz poliklinikleri hizmete açıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalarına daha iyi fiziki koşullarda hizmet sunmak amacıyla yeni göz poliklinikleri hizmete açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, yeni hizmete alınan göz polikliniklerini yerinde inceleyerek yapılan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Poliklinikleri gezen Acu, muayene alanlarını inceleyerek işleyişle ilgili sağlık çalışanlarıyla değerlendirmelerde bulundu. İncelemeleri sırasında hastanede tedavi gören vatandaşlarla da bir görüşme gerçekleştiren Dr. Mehmet Acu, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerine ilişkin görüş ile taleplerini dinledi.

Sağlık çalışanlarıyla da sohbet eden Acu, yeni birimlerin Ağrı'ya ve hastaneden hizmet alan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek personele kolaylıklar temenni etti. Yapılan bu düzenlemelerle; hasta ve çalışanların kullanım alanlarının işlevselliğinin artırılması ve vatandaşların göz sağlığı hizmetlerinden daha uygun fiziki koşullarda yararlanmasının sağlanması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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