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Ağrı’da gençlerin bilinçli eş seçimi konusunda farkındalık kazanmalarını ve sağlıklı aile yapısının temellerini öğrenmelerini amaçlayan eğitim programı düzenlendi.

Bakanlığın Aile Eğitim Programı kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulunda üniversite öğrencileriyle bir araya gelinerek “Eşimi Nasıl Seçmeliyim?”konulu farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, gençlerin eş seçiminde bilinçli ve sağlıklı kararlar almalarının önemi ele alınırken, sağlam temeller üzerine kurulan aile yapısının toplumsal huzur ve gelişime katkısı üzerinde duruldu. Programla, öğrencilerin evlilik ve aile hayatına ilişkin farkındalıklarının artırılması, sağlıklı aile ilişkilerinin oluşmasına yönelik bilinç kazanmaları hedeflendi.

Sağlıklı ve güçlü ailelerin, güçlü bir toplumun temelini oluşturduğu vurgulanarak, bilinçli seçimlerin daha müreffeh bir geleceğin inşasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu