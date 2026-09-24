Ağrı'da SYDV performans toplantısı yapıldı, ülke sıralamasında yükseliş belirtildi

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Ağrı’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) performanslarının değerlendirildiği toplantı, Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı, ilçe kaymakamları ve SYDV müdürleri katıldı.Toplantıda, Ağrı merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren SYDV’lerin performans göstergeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Değerlendirmede; aktif hane ziyaretleri, sosyal yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, uygun yardım miktarının belirlenmesi, hane durumuna uygun hizmet sunumu, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan takipler, Vefa Programı ve demografik veriler doğrultusunda sunulan sosyal yardım hizmetleri görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerde, Ağrı merkez ve ilçelerindeki SYDV’lerin ülke genelindeki sıralamada yükseliş gösterdiği belirtildi.Vali Önder Bozkurt, elde edilen başarıda emeği bulunan kaymakamlar ve SYDV müdürlerini tebrik ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap veren sosyal yardım hizmetlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesini istedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu