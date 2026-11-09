Ağrı'da asayiş uygulamasında 34 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 58 ekip ve 220 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

25 sabit uygulama noktası ile 52 farklı lokasyonda yapılan denetimlerde 2 bin 806 şahıs ve 551 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ünün toplam 46 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 20’sinin ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Uygulamalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 15 şahsa idari para cezası uygulandı.

Emniyet ve Jandarmadan Kış tedbirleri denetimi

Öte yandan, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kış tedbirleri kapsamında sürücülere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Çalışmalarda sürücülere emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesinin korunması, hız sınırlarına uyulması, kış lastiği kullanımı ve buzlanmaya karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dikkatli araç kullanmanın, trafik kurallarına riayet etmenin ve gerekli tedbirleri almanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi ve kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Güvenli bir şehir ve güvenli bir ulaşım için emniyet ve jandarma ekiplerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu