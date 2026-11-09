Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da asayiş uygulamasında 34 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da asayiş uygulamasında 34 şahıs yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da il genelinde 58 ekip ve 220 personelle yapılan asayiş uygulamasında 34 şahıs yakalandı. Denetimlerde 14'ünün toplam 46 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 58 ekip ve 220 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

25 sabit uygulama noktası ile 52 farklı lokasyonda yapılan denetimlerde 2 bin 806 şahıs ve 551 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 14’ünün toplam 46 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 20’sinin ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

Uygulamalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 15 şahsa idari para cezası uygulandı.

Emniyet ve Jandarmadan Kış tedbirleri denetimi

Öte yandan, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kış tedbirleri kapsamında sürücülere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Çalışmalarda sürücülere emniyet kemeri kullanımı, takip mesafesinin korunması, hız sınırlarına uyulması, kış lastiği kullanımı ve buzlanmaya karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kar yağışı ve olumsuz hava koşullarında dikkatli araç kullanmanın, trafik kurallarına riayet etmenin ve gerekli tedbirleri almanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi ve kış şartlarında trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Güvenli bir şehir ve güvenli bir ulaşım için emniyet ve jandarma ekiplerinin denetim ve bilgilendirme faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 70 sitede yayınlandı.
Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar

Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları

Sinyali vermişti! İşte emeklinin beklediği zam formülünün detayları
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi

İddialı dizide kriz üstüne kriz! Şimdi de ücretler masada
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den gökyüzünde yeni ölüm tehdidi! Makineli tüfekli drone tanıttılar

Bu yeni silah daha çok ölüm demek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir15

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu
Temizlik görevlisinin ameliyata girdiği iddiasına soruşturma başlatıldı

"Temizlik görevlisi ameliyata girdi" iddiası için düğmeye basıldı
İsrailli turistler tekne çalışanını suya atıp dalga geçti! Savunmaları pes dedirtti

İsrailli turistlerin şımarıklığına bakın! Savunmaları olaydan beter
Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Köyde kanlı tartışma! 1 can yitip gitti, 2 kardeş tutuklandı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya 'iklim politikası' mesajı13

COP31 bu çağrıyla başladı: Tarihi işbirliğini kuralım